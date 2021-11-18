Пробирки с ярлыками "оспа" случайно нашли в центре исследования вакцин в США

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Пробирки с ярлыками "оспа" были найдены в американском центре исследования вакцин в Пенсильвании, передает CNN.

Сотрудник центра во время уборки холодильника случайно нашел несколько пробирок с оспой.

"Замороженные пробирки с ярлыками "оспа" были случайно обнаружены сотрудником лаборатории, который проводил уборку холодильника на объекте, занимающемся исследованием вакцин в Пенсильвании", - заявили в Центре США по контролю и профилактике заболеваний.

В Центре отметили, что сотрудник, который нашел пробирку, был в маске и перчатках. Также правоохранительные органы проведут расследование данной ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942734-probirki-s-yarlykami-ospa-sluchayno-nashli-v-tsentre-issledovaniya-vaktsin-v-ssha/