Генсек ООН призвал к созданию международного плана вакцинации

Антониу Гутерриш. Фото: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Генсек ООН заявил, что миру необходим общий международный план вакцинации, передает ТАСС.

"Нам нужен международный план вакцинации [от COVID-19], который позволит как минимум удвоить темпы производства и распределения вакцин, чтобы достичь показателей вакцинации населения в 70 процентов в первой половине 2022 года", - сказал генсек ООН Антониу Гутерриш в своем видеообращении к участникам Парижского форума мира.

Он назвал "моральной ошибкой" тот факт, что многие жители бедных стран все еще не могут получить первую дозу вакцины от COVID-19. По словам Гутерриша, пандемия усилила неравенство между государствами.

Это не в первый раз, когда генеральный секретарь ООН призывает направить усилия на справедливое распределение вакцин по всему миру. В конце прошлого года он предложил создать рабочую группу для планирования графика вакцинации в мире.

Напомним, ВОЗ предсказала дефицит шприцев в следующем году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941869-gensek-oon-prizval-k-sozdaniyu-mezhdunarodnogo-plana-vaktsinatsii/