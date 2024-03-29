Meta обвинили в закрытии стримингового сервиса в интересах Netflix

Meta обвинили в необоснованном закрытии собственного стримингового сервиса Facebook Watch, которое случилось из-за дружбы Марка Цукерберга с руководством Netflix, передает NUR.KZ со ссылкой на

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В настоящее время мало кто помнит, что в 2017 году Facebook собирался запустить собственный стриминговый сервис Watch, который эксперты называли самым вероятным конкурентом Netflix.

Однако спустя почти семь лет группа потенциальных рекламодателей и потребителей данного сервиса подала антимонопольный иск против Meta. В нем утверждается, что компания отложила запуск собственного сервиса из-за дружбы Марка Цукерберга с руководством Netflix.

"На протяжении десяти лет Netflix и Facebook поддерживали особые отношения. В 2011–2019 годах прежний генеральный директор Netflix Рид Гастингс входил в совет директоров Facebook и лично руководил отношениями компаний", — заявили истцы в документах, обнародованных в субботу.

В документах подробно описаны тесные отношения Гастингса с высшим руководством Meta, включая Цукерберга и Шерил Сэндберг. В эти годы Netflix якобы получила специальный доступ к личным почтовым ящикам пользователей Facebook, а также к другим аналитическим инструментам в обмен на рекламные сделки на сотни миллионов долларов.

Истцы утверждают, что это дало Facebook доминирование в важнейшем рекламном подразделении, поэтому компания могла закрыть сервис Watch, получив выгоду от роста рекламного бизнеса.

В Meta заявили, что отношения компании с Netflix являются обычным явлением. Однако представитель не ответил на вопросы журналистов о том, является ли конкуренция с Netflix причиной закрытия Facebook Watch.