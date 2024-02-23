В мессенджере WhatsApp появились новые возможности
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У WhatsApp появились новые функции форматирования текста - теперь пользователи могут выделять определенные части текста, чтобы сделать их более заметными, передает NUR.KZ.
Подробности и инструкция по форматированию текста были опубликованы в официальном сообщении компании.
Отмечается, что новое форматирование текста доступно только на платформах Android, iOS и в WhatsApp Web.
Нововведения:
- Чтобы выделить текст курсивом, используйте символ подчеркивания по обе стороны текста:
_текст_
- Чтобы выделить текст жирным шрифтом, используйте звездочку по обе стороны текста:
*текст*
- Чтобы зачеркнуть текст, используйте символ тильды по обе стороны текста:
~текст~
- Чтобы выделить текст моноширинным шрифтом, используйте три обратных апострофа по обе стороны текста:
```текст```
- Чтобы добавить в сообщение маркированный список, поставьте звездочку или дефис и пробел перед каждым словом или предложением:
* текст
* текст
или
- текст
- текст
- Чтобы добавить в сообщение нумерованный список, поставьте номер, точку и пробел перед каждой строкой текста:
1. Текст
2. Текст
- Чтобы добавить в сообщение цитату, поставьте угловую скобку и пробел перед текстом:
> текст
- Чтобы добавить в сообщение встроенный код, поставьте обратный штрих с обеих сторон сообщения:
`текст`
Отметим, согласно официальному сайту компании, WhatsApp - это бесплатное приложение для обмена сообщениями и совершения звонков. Доступно на телефонах по всему миру.
Приложение WhatsApp задумывалось как альтернатива SMS. Сегодня сервис поддерживает отправку и получение данных в самых разных форматах: сообщения, фото, видео, документы, геопозиция и аудиозвонки.
Создатели WhatsApp - Брайан Эктон и Ян Кум. В 2014 году WhatsApp стал частью Facebook.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2062728-v-messendzhere-whatsapp-poyavilis-novye-vozmozhnosti/