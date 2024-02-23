В мессенджере WhatsApp появились новые возможности

У WhatsApp появились новые функции форматирования текста - теперь пользователи могут выделять определенные части текста, чтобы сделать их более заметными, передает NUR.KZ.

Подробности и инструкция по форматированию текста были опубликованы в официальном сообщении компании.

Отмечается, что новое форматирование текста доступно только на платформах Android, iOS и в WhatsApp Web.

Нововведения:

Чтобы выделить текст курсивом, используйте символ подчеркивания по обе стороны текста:

_текст_

Чтобы выделить текст жирным шрифтом, используйте звездочку по обе стороны текста:

*текст*

Чтобы зачеркнуть текст, используйте символ тильды по обе стороны текста:

~текст~

Чтобы выделить текст моноширинным шрифтом, используйте три обратных апострофа по обе стороны текста:

```текст```

Чтобы добавить в сообщение маркированный список, поставьте звездочку или дефис и пробел перед каждым словом или предложением:

* текст

* текст

или

- текст

- текст

Чтобы добавить в сообщение нумерованный список, поставьте номер, точку и пробел перед каждой строкой текста:

1. Текст

2. Текст

Чтобы добавить в сообщение цитату, поставьте угловую скобку и пробел перед текстом:

> текст

Чтобы добавить в сообщение встроенный код, поставьте обратный штрих с обеих сторон сообщения:

`текст`

Отметим, согласно официальному сайту компании, WhatsApp - это бесплатное приложение для обмена сообщениями и совершения звонков. Доступно на телефонах по всему миру.

Приложение WhatsApp задумывалось как альтернатива SMS. Сегодня сервис поддерживает отправку и получение данных в самых разных форматах: сообщения, фото, видео, документы, геопозиция и аудиозвонки.

Создатели WhatsApp - Брайан Эктон и Ян Кум. В 2014 году WhatsApp стал частью Facebook.