Конференция Digital Wave впервые проходит в Алматы. Прямая трансляция

Digital Wave. Фото: организаторы

Сегодня, 22 сентября, в Алматы впервые в Казахстане проходит конференция Digital Wave. Читатели NUR.KZ могут смотреть прямую трансляцию конференции онлайн.

Мероприятие организовано Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциацией и предназначено в первую очередь для digital-специалистов рекламно-медийной индустрии различных направлений.

На конференции топ-персоны рекламно-медийной и маркетинговой сфер, представляющие рекламные агентства, digital сейлз-хаусы, digital-платформы и сервисы, а также компании, активно использующие digital-коммуникации, обсудят актуальные вопросы и вызовы рынка, а также расскажут о технологиях в постоянно трансформирующейся digital-среде.

С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1989011-konferentsiya-digital-wave-vpervye-prohodit-v-almaty-pryamaya-translyatsiya/