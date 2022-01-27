Apple представит функцию для использования iPhone как платежного терминала

В ближайшие месяцы iPhone может функционировать как платежный терминал, передает TJournal со ссылкой на Bloomberg.
Об этом сообщили источники, близкие к технологическому гиганту.
Известно, что в 2020 году Apple приобрел стартап Mobeewave. С помощью технологии, которая, как ожидается, будет доступна пользователям с обновлением ОС в ближайшие месяцы, можно будет использовать гаджет как платежный терминал.
Система будет функционировать через NFC. Последний используется в Apple Pay. Сама компания отказалась от комментариев изданию.
На данный момент неизвестно, будет ли нововведение частью Apple Pay. Однако источники утверждают, что создатели Mobeewave работали именно в этом направлении.
Сейчас iPhone можно использовать для приема оплаты при наличии внешнего терминала.
Если задумка компании будет осуществлена с успехом, это позволит им конкурировать с производителями терминалов Square.
Ранее инсайдеры раскрыли будущие продукты от Apple.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1953314-apple-predstavit-funktsiyu-dlya-ispolzovaniya-iphone-kak-platezhnogo-terminala/