Apple представит функцию для использования iPhone как платежного терминала

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В ближайшие месяцы iPhone может функционировать как платежный терминал, передает TJournal со ссылкой на Bloomberg.

Об этом сообщили источники, близкие к технологическому гиганту.

Известно, что в 2020 году Apple приобрел стартап Mobeewave. С помощью технологии, которая, как ожидается, будет доступна пользователям с обновлением ОС в ближайшие месяцы, можно будет использовать гаджет как платежный терминал.

Система будет функционировать через NFC. Последний используется в Apple Pay. Сама компания отказалась от комментариев изданию.

На данный момент неизвестно, будет ли нововведение частью Apple Pay. Однако источники утверждают, что создатели Mobeewave работали именно в этом направлении.

Сейчас iPhone можно использовать для приема оплаты при наличии внешнего терминала.

Если задумка компании будет осуществлена с успехом, это позволит им конкурировать с производителями терминалов Square.

Ранее инсайдеры раскрыли будущие продукты от Apple.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1953314-apple-predstavit-funktsiyu-dlya-ispolzovaniya-iphone-kak-platezhnogo-terminala/