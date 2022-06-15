SpaceX приблизилась к орбитальным испытаниям

Фото: Facebook/Elon Musk

SpaceX делает еще один шаг к орбитальным запускам. Авиационный регулятор США пришел к выводу, что испытания компании не окажут серьезного воздействия на окружающую среду в Южном Техасе, где находится стартовая площадка SpaceX, передает The Wall Street Journal.

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Решение Федерального управления гражданской авиации США является победой для компании Илона Маска. SpaceX стремится доказать всем, что их ракетная система превзойдет все ожидания. Компания заявила, что система Starship, состоящая из корабля с аналогичным названием и ракеты-носителя Super Heavy, станет самой мощной транспортной системой из когда-либо созданных.

В компании заявили, что SpaceX намерена использовать эту систему для развертывания спутников для своего интернет-сервиса Starlink, а также для выполнения полетов в дальний космос. Федеральное управление гражданской авиации США пока еще не опубликовало полный текст документа, однако представители ведомства заявили, что SpaceX все еще должна получить отдельную лицензию на запуск Starship.

Однако SpaceX все равно считает это своей победой. В Twitter компании появилось сообщение о том, что они приблизились к проведению первого орбитального испытания Starship.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1974012-spacex-priblizilas-k-orbitalnym-ispytaniyam/