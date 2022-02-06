Бублик победил Зверева и стал победителем турнира АТР во Франции

Александр Бублик. Фото: Clive Brunskill/Getty Images for LTA

Казахстанский теннисист Александр Бублик стал триумфатором турнира серии АТР 250 в Монпелье (Франция), передает NUR.KZ.

В решающем матче Бублик обыграл третью ракетку мира Александра Зверева из Германии в двух сетах. Матч завершился со счетом 6:4, 6:3.

На корте теннисисты провели час и 10 минут. За это время казахстанец сделал 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта.

Тем самым Александр Бублик с пятой попытки завоевал титул АТР. Также он во второй раз в карьере победил Александра Зверева.

Наслаждайтесь топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам - 300% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1954826-bublik-pobedil-zvereva-i-stal-pobeditelem-turnira-atr-vo-frantsii/