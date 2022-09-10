Победитель Олимпиады-2016 Дмитрий Баландин сыграл свадьбу (видео)

Дмитрий Баландин и Кристина Тыныбаева. Фото: instagram.com/dmitriy_balandin_/

Именитый казахстанский пловец, обладатель золотой медали Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро и рекордсмен Казахстана Дмитрий Баландин сыграл свадьбу, передает NUR.KZ.

Торжественное мероприятие состоялось в Алматы. Супругой прославленного спортсмена стала Кристина Тыныбаева. Девушка является мастером спорта по артистическому плаванию. В 2014-ом году в составе команды Казахстана она завоевала бронзовую медаль Азиатских игр.

Напомним, Дмитрий Баландин завоевал "золото" Олимпиады-2016 на дистанции 200 метров брассом. Он стал первым казахстанцем в истории, кому удалось подняться на первую ступень пьедестала на Играх.

Также в активе спортсмена медали Азиатских игр, Универсиады. Он является рекордсменом страны на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/swimming/1987124-pobeditel-olimpiady-2016-dmitriy-balandin-sygral-svadbu-video/