Румынский спортсмен установил новый мировой рекорд на чемпионате Европы по плаванию

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17-летний румынский пловец Давид Попович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы в Риме (Италия), сообщает Чемпионат.

Попович проплыл всю дистанцию за 46,86 секунды. Серебро завоевал венгр Криштоф Милак (47,47), третьим финишировал итальянец Алессандро Миресси (47,63). Предыдущий мировой рекорд (46,91) принадлежал бразильцу Сезару Сьеле и был установлен на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 года в Риме.

Попович — двукратный чемпион мира на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем, также на его счету золото чемпионата Европы по плаванию на короткой воде 2021 года в Казани на дистанции 200 м вольным стилем.

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2022 проходит в Риме (Италия) с 11 по 21 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/swimming/1983106-rumynskiy-sportsmen-ustanovil-novyy-mirovoy-rekord-na-chempionate-evropy-po-plavaniyu/