Американская спортсменка призналась, что ей было некомфортно выступать с трансгендером

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Американская пловчиха Райли Гейнс рассказала о неудобствах связанных с участием в соревнованиях трансгендера Лии Томас, сообщает Чемпионат со ссылкой на Marca.

"Нас об этом не предупреждали заранее, я не думаю, что это правильно с любой точки зрения – переодеваться с кем-то, у кого отличные от тебя части тела. Таким образом, мы были вынуждены не только соревноваться с мужчиной, но и переодеваться с ним в раздевалке. Мы сидели там и даже не знали, с кем поговорить, кому пожаловаться, потому что все это закулисные моменты, они очень незаметны", — заявила Гейнс.

Стоит отметить, что Томас, представляющая Пенсильванский университет, стала первым трансгендером, победившим в первом дивизионе американской лиги NCAA.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/swimming/1981388-amerikanskaya-sportsmenka-priznalas-chto-ey-bylo-nekomfortno-vystupat-s-transgenderom/