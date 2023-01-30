Паралимпиец Ербол Хамитов завоевал еще одну медаль на чемпионате мира

Ербол Хамитов. Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК

Казахстанский паралимпиец Ербол Хамитов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира-2023 по биатлону и лыжным гонкам в шведском городе Эстерсунд, пишет пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Ербол Хамитов занял третье место в пара биатлоне, преодолев дистанцию 12,5 км за 41:37,9 секунд. Чемпионом в этой дисциплине стал американец Арон Пайк (41:26,8). На втором месте оказался Скот Минах (41:26,8) из Германии.

Ранее Ербол Хамитов завоевал золотую медаль в спринте по пара лыжным гонкам и взял бронзу в пара биатлоне на дистанции 7,5 км.

Напомним, что чемпионат мира 2023 года по пара лыжным гонкам и пара биатлону прошел шведском в городе Эстерсунд. В соревнованиях приняли участие 102 спортсмена из 18 стран мира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/skiing/2007278-paralimpiets-erbol-hamitov-zavoeval-esche-odnu-medal-na-chempionate-mira/