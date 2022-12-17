Ербол Хамитов стал победителем этапа Кубка мира по пара биатлону

Ербол Хамитов. Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК

В Финляндии казахстанец Ербол Хамитов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по пара биатлону, сообщает пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Наш соотечественник преодолел дистанцию 10 км за 32:37.0 секунд. Вторым финишировал украинец Тарас Рад (33:41,6), третьим его соотечественник Александр Алексик (33:50,7).

Победа Ербола стала первой золотой медалью в истории Казахстана на этапе Кубка мира.

Напомним, что этап Кубка мира по пара лыжам гонкам и пара биатлону проходит в городе Вуакатти (Финляндия) с 7 по 19 декабря.

На соревнованиях ранее Ербол завоевал серебро на дистанции 5 км по пара лыжам гонкам и бронзу на дистанции 10 км, а Александр Герлиц стал бронзовым призером по пара биатлону на дистанции 12.5 км.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/skiing/2001872-erbol-hamitov-stal-pobeditelem-etapa-kubka-mira-po-para-biatlonu/