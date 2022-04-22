Чемпион мира из России по биатлону дисквалифицирован на два года

Российский биатлонист Алексей Волков. Фото: TF-Images/TF-Images via Getty Images

Многократный призер этапов кубка Мира по биталону Алексей Волков дисквалифицирован на два года за употребление запрещенных препаратов, сообщает BIU.

Бывший российский биатлонист Алексей Волков признан виновным в нарушении антидопинговых правил за употребление фенотерола в марте 2013 года.

Фенотерол принадлежит к группе бета-2-агонистов и оказывает бронхолитическое действие. Используется для быстрого облегчения симптомов астмы.

Две пробы, взятые у Волкова во время чемпионата России по биатлону в марте 2013 года, были отправлены в Московскую антидопинговую лабораторию. Лаборатория сообщила, что образцы дали отрицательный результат на запрещенные вещества. Однако записи в базе данных LIMS московской лаборатории показали, что обе пробы дали положительный результат при первоначальном тестировании на фенотерол, но процедура подтверждения не проводилась.

Экс-биатлонист признал нарушение. Результаты Волкова на чемпионате России-2013 аннулированы, он дисквалифицирован на два года.

Напомним, что Алексей Волков завершил профессиональную карьеру биатлониста в 2020 году. Новости казахстанского и мирового спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/skiing/1966237-chempion-mira-iz-rossii-po-biatlonu-diskvalifitsirovan-na-dva-goda/