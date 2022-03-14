Могулистка Анастасия Городко стала пятой на этапе Кубка мира в Италии

Анастасия Городко, Олеся Граур и Аяулым Амренова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские фристайлисты выступили на этапе Кубка мира по могулу в Кьезе-ин-Вальмаленко (Италия), передает NUR.KZ.

Среди казахстанцев лучший результат показала Анастасия Городко. Она стала пятой в женском параллельном могуле. Аяулым Амренова заняла 12-е место. Олеся Граур расположилась на 18-й строчке. Чемпионкой же стала австралийка Джакара Энтони.

У мужчин на восьмом месте расположился Павел Колмаков. Еще три казахстанца оказались вне ТОП-20: Олег Цинн (24 место), Антон Бондарев (27 место) и Сергей Романов (28 место). Золотую медаль завоевал канадец Микаэль Кингсбери.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/skiing/1960651-mogulistka-anastasiya-gorodko-stala-pyatoy-na-etape-kubka-mira-v-italii/