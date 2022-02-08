ОИ-2022: конькобежец Дмитрий Морозов стал 18-м на дистанции 1500 метров

Дмитрий Морозов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский конькобежец Дмитрий Морозов стартовал на Олимпийских играх-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Дмитрий занял 18-е место на дистанции 1500 метров, показав время 1:47.01.

Победителем же стал нидерландец Кьелд Нейс, установивший олимпийский рекорд (1:43.21). Его соотечественник Томас Крол стал вторым (1:43.55), тройку призеров замкнул Ким Мин Сок из Южной Кореи (1:44.24).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955208-oi-2022-konkobezhets-dmitriy-morozov-stal-18-m-na-distantsii-1500-metrov/