ОИ-2022: казахстанские шорт-трекисты провели первую тренировку в Пекине

Абзал Ажгалиев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские спортсмены приступили к первым тренировкам в Пекине (Китай), передает NUR.KZ.

Как сообщает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан, сегодня в Ледовом дворце первую тренировку провели шорт-трекисты.

"Тренировка прошла отлично. Лед был полностью в нашем распоряжении, так что мы смогли хорошо позаниматься. Тренируемся мы в той же арене, где и будут проходить старты. Нас возят на специальных автобусах, все очень строго соблюдают меры безопасности" - заявил Денис Никиша.

Стоит отметить, что соревнования по шорт-треку на зимних Олимпийских играх-2022 стартуют 5 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1953641-oi-2022-kazahstanskie-short-trekisty-proveli-pervuyu-trenirovku-v-pekine/