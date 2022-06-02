Британский мотогонщик скончался после аварии на острове Мэн

Мотогонки. Фото: Valerio Origo/LiveMedia/NurPhoto via Getty Images

Мотогонщик из Великобритании Марк Пэрслоу скончался от травм, полученных в результате аварии в квалификации гонки на острове Мэн, сообщает Чемпионат.

Авария произошла на третьем круге квалификации. 29-летний спортсмен потерял управление и вылетел с трассы. После этого Перслоу с тяжелыми травмами доставили в больницу. Там его спасти не удалось, мужчина скончался. Сама квалификация была остановлена красными фалагми.

Напомним, что Перслоу становился победителем Гран-при Мэна в 2015 году.

Трасса на острове Мэн по праву считается одной из сложнейших и опасных в мире. В общей сложности с 1907 года на соревнованиях там погибли более 250 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/motorsport/1972266-britanskiy-motogonschik-skonchalsya-posle-avarii-na-ostrove-men/