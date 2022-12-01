Исторический успех: казахстанки выступили на ЧМ по эстетической групповой гимнастике

Казахстанские гимнастки. Фото: Сборная Казахстана по эстетической групповой гимнастике

На Чемпионате Мира по эстетической групповой гимнастике, который в этом году прошел в городе Грац (Австрия), сборная Казахстана впервые поднялась на пьедестал во всех программах.

В австрийском городе Грац завершился Чемпионат мира по эстетической групповой гимнастике, проходивший с 26 по 27 ноября. Наши гимнастки стали бронзовыми призерами в командном первенстве в категориях: Сеньоры и Юниоры.

Бронзовые призеры в командном первенстве в категории Сеньоры:

Команда Кармелиты , город Шымкент (Елизавета Шарая, Сабина Елюбаева, Аида Жақсыбек, Элина Кан, Сагдана Пайзханова, Саида Патшахан, Сания Тұрдыбай), тренер – Любовь Боброва, хореограф – Виолетта Керхер;

, город Шымкент (Елизавета Шарая, Сабина Елюбаева, Аида Жақсыбек, Элина Кан, Сагдана Пайзханова, Саида Патшахан, Сания Тұрдыбай), тренер – Любовь Боброва, хореограф – Виолетта Керхер; Команда Кербез , город Алматы (Адель Омарова, Анна Клишина, Элика Мельниченко, Томирис Нуркасимова, Самира Смакова, Алена Клишина, Елизавета Булатова), тренеры – Заира Жакупова и Алуа Кабдыжалелова;

, город Алматы (Адель Омарова, Анна Клишина, Элика Мельниченко, Томирис Нуркасимова, Самира Смакова, Алена Клишина, Елизавета Булатова), тренеры – Заира Жакупова и Алуа Кабдыжалелова; Команда Афродита, город Астана (Мадина Казбек, Дильназ Аркабекова, Дильназ Кенжеханова, Аяла Жексенби, Анель Еслбаева, Мадина Тельманова, Жанель Туленова), тренер – Анна Шаляпина.

Казахстанские гимнастки. Фото: Сборная Казахстана по эстетической групповой гимнастике

Бронзовые призеры в командном первенстве в категории Юниоры:

Команда Sunrise , город Алматы (Амина Бейганова, Томирис Болат, Алтынай Нуркенқызы, Амиля Кунанбаева, Анель Нұрсұлтан, Айлин Максутова, Аделия Турсынқожа), тренеры – Жаннет Жабоева и Мадина Муталиева;

, город Алматы (Амина Бейганова, Томирис Болат, Алтынай Нуркенқызы, Амиля Кунанбаева, Анель Нұрсұлтан, Айлин Максутова, Аделия Турсынқожа), тренеры – Жаннет Жабоева и Мадина Муталиева; Команда Кербез Элит , город Алматы (Малика Султанова, Асем Шаймуханбет, Аймекен Дуйсен, Аяулым Асылбек, Анастасия Гренц, Амина Муканова, Асия Атабаева, Алима Ахметжанова), тренеры – Заира Жакупова и Алуа Кабдыжалелова;

, город Алматы (Малика Султанова, Асем Шаймуханбет, Аймекен Дуйсен, Аяулым Асылбек, Анастасия Гренц, Амина Муканова, Асия Атабаева, Алима Ахметжанова), тренеры – Заира Жакупова и Алуа Кабдыжалелова; Команда Самрук, город Астана (Амина Тастанбек, Аружан Шамшина, Инкар Байронова, Микаэлла Ошаганова, Анар Мухамедгалиева, Дарина Акшулакова, Айзара Абильдинова, Акбота Токанова, Медина Абдибаева, Валерия Лукьянова, Адина Исабекова), тренер – Асель Тастанбекова.

Казахстанские гимнастки. Фото: Сборная Казахстана по эстетической групповой гимнастике

В рамках Чемпионата мира прошел международный турнир IFAGG Trophy, в котором команда Alan Junior из города Астана поднялась на третью ступеньку пьедестала почета. Состав команды: Аиша Мухитбекова, Рауана Альбекова, Варвара Кондратенко, Дарина Нақып, Ислана Русланқызы, Арайлы Мырзатаева, Адина Орынбай, Әлнұр Болатбек. Тренер – Зарина Давлетьярова, хореограф – Акмурзина А.А

"Борьба между командами из разных стран была напряженной, конкуренция очень высокая. Наши спортсмены с честью представили Казахстан на международной спортивной арене, показав блестящий результат проделанной командной работы: тренерского состава, хореографов и самих гимнасток. Все представители страны выполнили поставленные перед ними задачи и впервые завоевали бронзовые медали Чемпионата Мира", – прокомментировала итоги выступлений казахстанских гимнасток в Граце главный тренер РК по этому виду спорта Венера Джайлауова.

Казахстанские гимнастки. Фото: Сборная Казахстана по эстетической групповой гимнастике

Это второй большой успех казахстанских гимнасток на международной арене нынешней осенью: в конце октября на Чемпионате Азии в Куала-Лумпур в активе сборной РК, состоящей из команд разных возрастов, было завоевано пять золотых, пять серебряных и одна бронзовая медаль при том, что на континентальном первенстве в Малайзии разыгрывалось всего шесть медальных комплектов. То есть казахстанские гимнастки полностью доминировали на этом турнире, хотя развивать этот вид спорта в нашей стране начали только в 2017 году.

"Хочется отметить отличную подготовку и успешное выступление наших команд, все они прошли соревнования на одном дыхании и были настроены на самые высокие результаты. Нам удалось добиться таких высоких результатов за сравнительно короткий период, и нынешние две бронзовые медали на Чемпионате Мира в Австрии для нашей страны – настоящий прорыв в истории гимнастики, а также стимул для дальнейшего роста и развития эстетической групповой гимнастики в Казахстане", – говорит президент Казахстанской федерации эстетической групповой гимнастики Мадина Бектурганова.

Отметим, что следующий Чемпионат мира по эстетической групповой гимнастике пройдет в ноябре 2023 года в Алматы.

Казахстанские гимнастки. Фото: Сборная Казахстана по эстетической групповой гимнастике

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/1999733-istoricheskiy-uspeh-kazahstanskie-gimnastki-vystupili-na-chm-po-esteticheskoy-gruppovoy-gimnastike/