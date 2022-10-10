Гимнаст Дмитрий Патанин стал победителем этапа Кубка мирового вызова

Дмитрий Патанин. Фото: olympic.kz

Член национальной команды Казахстана по спортивной гимнастике Дмитрий Патанин завоевал золотую медаль на этапе Кубка мирового вызова, который состоялся в Мерсине (Турция), передает olympic.kz.

Спортсмен занял первое место в вольных упражнениях. В финале Патанин набрал 14.550 балла, что и принесло ему победу.

Со вторым результатом завершил выступление Адем Асил из Турции - 14.300. Тан Чиа-Хуг (Тайбэй) финишировал третьим - 14.250.

Напомним, на предыдущем этапе в Венгрии казахстанец Нариман Курбанов стал победителем в упражнениях на коне. В вольных упражнениях Милад Карими завоевал "серебро".

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/1991891-gimnast-dmitriy-patanin-stal-pobeditelem-etapa-kubka-mirovogo-vyzova/