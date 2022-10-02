Казахстанские гимнасты завоевали две медали на этапе Кубка мирового вызова

Нариман Курбанов. Фото: olympic.kz

Лидеры команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими и Нариман Курбанов вошли в число призеров этапа Кубка мирового вызова в Сомбатхее (Венгрия), передает NUR.KZ.

Курбанов завоевал золотую медаль в упражнении на коне. В финале гимнаст набрал 15.300 балла, что и принесло ему первое место. Вторым стал Шао Ю Ян (Тайбэй) - 14.566. С "бронзой" завершил выступление Хираматсу Кога (Япония) - 14.166.

Карими финишировал вторым в вольных упражнениях с результатом 14.533 балла. Первое место осталось за украинцем Ильей Ковтуном (14.733). Японец Хираматсу Кога стал третьим (14.500). Дмитрий Патанин в этом же виде программы показал восьмой результат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/1990666-kazahstanskie-gimnasty-zavoevali-dve-medali-na-etape-kubka-mirovogo-vyzova/