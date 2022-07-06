Гимнастка Алина Адилханова опубликовала фото с отдыха в Турции

Алина Адилханова. Фото: instagram.com/adilkhanova.a

Казахстанская гимнастка Алина Адилханова на своей странице в Instagram выложила фотографию с отдыха в Белеке (Турция), передает NUR.KZ.

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20-летняя спортсменка опубликовала фото в нежном платье на фоне пляжа.

В комментариях многие восхитились красотой Алины: "Такая нежная", "Красивая!", "Королева моего сердца", "Вы прекрасны", "Хорошеете с каждым годом".

Напомним, что Алина является абсолютной чемпионкой Азиатских игр 2018 года, девятикратной чемпионкой Азии и финалисткой чемпионата мира-2018 в Софии (Болгария).

Также Адилханова участвовала на летних Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/1977188-gimnastka-alina-adilhanova-opublikovala-foto-s-otdyha-v-turtsii/