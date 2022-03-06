Гимнаст Милад Карими взял серебро на этапе Кубка мира в Дохе

Милад Карими. Фото: olympickz / Тұрар Қазаңғапов

Казахстанец Милад Карими стал серебряным призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар), передает NUR.KZ.

Милад остановился в шаге от победы в упражнениях на брусьях. Карими набрал 14.566 очков, что позволило ему занять итоговое второе место.

Чемпионом в этой дисциплине стал представитель Украины Илья Ковтун. Тройку призеров замкнул россиянин Иван Куляк.

Напомним, что ранее Нариман Курбанов взял золото на этапе Кубка мира в Дохе. Ему не было равных в упражнениях на коне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/1959590-gimnast-milad-karimi-vzyal-serebro-na-etape-kubka-mira-v-dohe/