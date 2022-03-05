Гимнаст Нариман Курбанов взял золото на этапе Кубка мира в Дохе

Нариман Курбанов. Фото: olympic.kz

Казахстанец Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар), передает NUR.KZ.

Нариман выиграл соревнования в упражнениях на коне. В финале Курбанов набрал 12.500 балла, что позволило ему занять первое место.

Серебряную медаль в этой дисциплине взял ирландец Рис Маккленаган. Тройку призеров замкнул представитель Армении Арутюн Мердинян.

Отметим, что сегодня заключительный день этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/1959497-gimnast-nariman-kurbanov-vzyal-zoloto-na-etape-kubka-mira-v-dohe/