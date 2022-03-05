Международная федерация гимнастики объявила об отстранении сборных России и Беларуси

Иллюстративное фото: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила об отстранении сборных России и Беларуси от соревнований, пишет "Бизнес Онлайн".

Таким образом, россияне и белорусы не смогут принять участие в чемпионате мира по акробатической гимнастике, который пройдет 10−13 марта.

Изначально FIG запретила спортсменам из обеих стран выступать под национальным флагом и гимном, но позже пошла на более радикальные меры.

Ранее также сообщалось, что этапы Кубка мира и прочие мероприятия, запланированные в России и Беларуси, на данный момент отменены.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам + 100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/1959427-mezhdunarodnaya-federatsiya-gimnastiki-obyavila-ob-otstranenii-sbornyh-rossii-i-belarusi/