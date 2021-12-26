Судей в гимнастике собираются заменить компьютерами

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Японец Моринари Ватанабе, недавно переизбранный президентом Международной федерации гимнастики (FIG), считает, что компьютерная система подсчета очков однажды заменит судей-людей, пишет insidethegames.biz.

Система 3D, которая уже была представлена ​​на некоторых мероприятиях FIG, поставляется компанией Fujitsu, которая стала одним из основных спонсоров FIG с 2016 года.

Ватанабэ подчеркивает, что технология в настоящее время помогает судьям, но не исключает, что в конечном итоге она станет единственным арбитром.

"Для этой миссии мы завершили систему, охватывающую пять предметов спортивной гимнастики, и станет возможным для всех предметов иметь трехмерную систему оценки", - пообещал Ватанабэ.

"Такое развитие системы в гимнастическом сообществе само по себе будет способствовать развитию спортивного сообщества в целом, потому что у нас не будет непрозрачности при подсчете очков с помощью системы. Кроме того, гимнастки смогут фиксировать свои результаты во время тренировок.

Если на тренировках будут выставлены такие же баллы, как и на соревнованиях, это позволит эффективно тренироваться как гимнастам, так и тренерам", - считает Ватанабэ.

Напомним, на Олимпиаде в Японии произошел скандал, когда российская команда обвинила судей в том, что они помогли стать чемпионкой израильской гимнастке Ашрам. Россияне были уверены, что после падения предмета судьи не имели право отдавать ей первое место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/1948598-sudey-v-gimnastike-sobirayutsya-zamenit-kompyuterami/