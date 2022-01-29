Сборная Казахстана сыграет с Украиной в 1/4 финала Евро-2022 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу. Фото: Oliver Hardt - FIFA/FIFA via Getty Images

Сборная Казахстана по футзалу в четвертьфинале чемпионата Европы встретится с командой Украины, передает NUR.KZ.

Напомним, что вчера подопечные Кака заняли первое место в группе В, обыграв в заключительном туре команду Италии со счетом 4:1.

Сборная Украины же финишировала второй в квартете А, проиграв в последнем туре команде Португалии (0:1).

Теперь в четвертьфинале Евро-2022 Казахстан сыграет с командой Украины.

Отметим, что наша национальная команда в третий раз в истории пробилась в плей-офф чемпионата Европы по футзалу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1953618-sbornaya-kazahstana-sygraet-s-ukrainoy-v-14-finala-evro-2022-po-futzalu/