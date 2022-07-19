Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю завершил карьеру

Юдзуру Ханю. Фото: Fred Lee/Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании японец Юдзуру Ханю объявил о завершении карьеры, пишет Чемпионат.

Об этом 27-летний фигурист рассказал на специальной пресс-конференции.

Напомним, что свое первое золото ОИ Юдзуру завоевал на зимних Олимпийских играх в Сочи, которые состоялись в 2014 году.

На Играх в Пхенчхане (Южная Корея) в 2018-м он повторил свой успех. На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юдзуру стал лишь четвертым, уступив американцу Нэйтану Чену, Юме Кагияме и Семе Уно (оба — Япония).

Также он является двукратным чемпионом мира, победителем командного ЧМ-2017 в составе сборной Японии и чемпионом четырех континентов 2020 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/figure-skating/1979211-dvukratnyy-olimpiyskiy-chempion-po-figurnomu-kataniyu-yudzuru-hanyu-zavershil-kareru/