Михаил Шайдоров прокомментировал свое выступление на чемпионате мира по фигурному катанию

Михаил Шайдоров. Фото: International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, занявший второе место на юниорском чемпионате мира, дал оценку своему выступлению, сообщает NUR.KZ.

"У нас была очень сложная подготовка к турниру, я был вынужден тренироваться во время массовых катаний. Но я смог справиться с этим и удовлетворен результатом. После предыдущего чемпионата мира у нас был карантин, и я много времени уделял подготовке. Во время пандемии было лишь несколько соревнований, так что я развивался в правильном направлении и показал результат", - заявил казахстанский спортсмен.

Напомним, казахстанский фигурист завоевал серебряную медаль на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, набрав 234,31 баллов. В короткой программе Михаил Шайдоров выполнил четыре лутца, три акселя и четыре тулупа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/figure-skating/1965577-mihail-shaydorov-prokommentiroval-svoe-vystuplenie-na-chempionate-mira-po-figurnomu-kataniyu/