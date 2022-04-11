Фигуристка из США завершила карьеру в 16 лет

Алиса Лю. Фото: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Американская фигуристка Алиса Лю объявила о завершении профессиональной карьеры в 16 лет, сообщает Instagram-аккаунт спортсменки.

"Я хочу объявить, что я ухожу из фигурного катания. Я начала кататься, когда мне было 5 лет, так что провела около 11 лет на льду, и это были безумные 11 лет! Было много хорошего и много плохого, но что есть, то есть. У меня появилось так много друзей и так много хороших воспоминаний, которые останутся у меня на всю оставшуюся жизнь.

Я, честно говоря, никогда не думала, что достигну так много. Я так счастлива! Я так довольна тем, как сложилась моя карьера в фигурном катании! Теперь, когда я, наконец, достигла своих целей в фигурном катании, я собираюсь двигаться дальше по жизни.

Я, наверное, просто буду проводить все свое свободное время с семьей и друзьями, и я также собираюсь учиться. Но фигурное катание научило меня в жизни гораздо большему, чем я ожидала. Я очень рада, что каталась", - заявила спортсменка.

Другие новости спорта читайте в нашем аккаунте в Telegram @sportnurkz.

Американка является двукратной чемпионкой США. На чемпионате мира-2022 она завоевала бронзу. Лю - единственная спортсменка из США, которая сумела исполнить четверной прыжок на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/figure-skating/1964488-figuristka-iz-ssha-zavershila-kareru-v-16-let/