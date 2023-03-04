Данияр Шамшаев стал серебряным призером турнира "Grand Slam" по дзюдо

Данияр Шамшаев. Фото: Федерация дзюдо Казахстана

В Ташкенте проходит Всемирный турнир Большого шлема по дзюдо. Во второй день соревнований казахстанский дзюдоист Данияр Шамшаев (73 кг) вышел в финал и занял 2 место.

В финале он встречался с Муроджоном Юлдошевым из Узбекистана.

Таким образом, Шамшаев принес вторую серебряную медаль в копилку сборной Казахстана.

Данияр Шамшаев. Фото: Федерация дзюдо Казахстана

В полуфинале наш соотечественник досрочно обыграл иппоном швейцарца Нилла Стампа. В четвертьфинале Умарт одержал победу над Демирелем (Турция), а на отборочных этапах досрочно обыграл Аксуса Бенжамина (Франция) и Чингисхана Сагиналиева (Кыргызстан) по очкам иппон.

Дзюдо. Фото: Федерация дзюдо Казахстана

Отметим, что вчера, в первый день соревнований Большого шлема, казахстанец Нурканат Серикбаев (60 кг) стал серебряным призером сборной Казахстана.

Дзюдо. Фото: Федерация дзюдо Казахстана

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2011768-daniyar-shamshaev-stal-serebryanym-prizerom-turnira-grand-slam-po-dzyudo/