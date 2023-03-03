Нурканат Серикбаев стал серебряным призером турнира по дзюдо в Ташкенте

Нурканат Серикбаев (в синем). Фото: ijf.org

Казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев потерпел поражение в финале международного турнира серии Grand Slam, который проходит в эти дни в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

Серикбаев финишировал вторым в весовой категории до 60 килограммов. В решающей схватке ему противостоял Вон Джин Ким, представляющий Южную Корею.

Встреча завершилась досрочной победой оппонента. Ким успешно провел прием, заработав оценку "иппон".

Таким образом, казахстанский дзюдоист завершил выступление на втором месте.

Напомним, на пути к решающей схватке Серикбаев оказался сильнее Мутаза Хавжаха (Саудовская Аравия), Ровшана Алиева (Азербайджан), Дильшодбека Баратова (Узбекистан). В полуфинале Серикбаев одержал победу над Лухуми Чхвимиани из Грузии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2011703-nurkanat-serikbaev-stal-serebryanym-prizerom-turnira-po-dzyudo-v-tashkente/