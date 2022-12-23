Казахстанские дзюдоисты остались без медалей на "Мастерсе" в Израиле

Жансай Смагулов. Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана по дзюдо завершила выступление на международном турнире по дзюдо категории Masters в Иерусалиме (Израиль). В активе наших спортсменов нет завоеванных наград, передает NUR.KZ.

Ближе всех к награде оказалась Абиба Абужакынова. В весовой категории до 48 килограммов она дошла до схватки за третье место. Однако победить не удалось. Итальянка Асунта Скутто оказалась сильнее. Абужакынова в итоге завершила турнир на пятом месте.

У мужчин лучший результат принадлежит Жансаю Смагулу, который представлял команду в категории до 73 килограммов. Спортсмен пробился в утешительный раунд, где его остановил Петру Пеливан (Молдова). Таким образом, Жансай финишировал на седьмом месте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2002796-kazahstanskie-dzyudoisty-ostalis-bez-medaley-na-masterse-v-izraile/