Галымжан Кырыкбай завоевал "бронзу" на турнире по дзюдо в Токио

Галымжан Кырыкбай. Фото: olympic.kz

Представитель сборной Казахстана по дзюдо Галымжан Кырыкбай стал бронзовым призером международного турнира серии Grand Slam, который состоялся в Токио (Япония), передает NUR.KZ.

Спортсмен финишировал третьим в весовой категории свыше 100 килограммов. В утешительном раунде он оказался сильнее Цетсентсенгеля Одхуу из Монголии.

В схватке за третье место ему предстояло сразиться с именитым Лукашом Крпалеком (Чехия). Однако соперник не явился - победа была присуждена Кырыкбаю. Таким образом, он выиграл бронзовую медаль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2000086-galymzhan-kyrykbay-zavoeval-bronzu-na-turnire-po-dzyudo-v-tokio/