Олжас Султан поборется за бронзорвую медаль молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе

Иллюстративное фото. Фото: uww.org

Представитель сборной Казахстана по греко-римской борьбе Олжас Султан пробился в схватку за третье место на молодежном чемпионате мира в Испании, передает NUR.KZ.

Борец на ЧМ представляет страну в весовой категории до 60 килограммов. В утешительном раунде Султан сначала оказался сильнее Сумита из Индии. Затем казахстанский борец победил украинца Владислава Кузько.

За медаль он будет бороться против Нурмухаммета Абдуллаева из Кыргызстана. Схватка пройдет сегодня, 19 октября.

Добавим, что в весе до 87 килограммов Максат Сайлау финишировал на пятом месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1993449-olzhas-sultan-poboretsya-za-bronzorvuyu-medal-molodezhnogo-chempionata-mira-po-greko-rimskoy-borbe/