Абиба Абужакынова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по дзюдо

Абиба Абужакынова. Фото: olympic.kz

Казахстанская спортсменка Абиба Абужакынова заняла третье место в весовой категории до 48 килограммов на чемпионате мира по дзюдо в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

В схватке за бронзовую медаль ей противостояла Мари Ди Варгас Лей, представляющая Чили. В основное время соперницы выявить победительницу не смогли.

В дополнительный раунд спортсменки также не отметились эффективными приемами. Однако Варгас заработала три предупреждения, что и сделало казахстанку победительницей. Абужакынова принесла Казахстану первую медаль на данном мировом первенстве.

Добавим, что позже на татами выйдет Елдос Сметов, который в категории до 60 килограммов также пробился в схватку за третье место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1991489-abiba-abuzhakynova-zavoevala-bronzovuyu-medal-chempionata-mira-po-dzyudo/