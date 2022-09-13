ЧМ-2022 по греко-римской борьбе: Айдос Султангали будет биться за бронзовую медаль

Айдос Султангали. Фото: olympic.kz

Казахстанский борец греко-римского стиля Айдос Султангали потерпел поражение в полуфинальной схватке на чемпионате мира-2022 в сербском городе Белград, передает NUR.KZ.

В 1/2 финала соревнований в весовой категории до 60 килограммов Султангали встретился с представителем Кыргызстана Жоламаном Шаршенбековым.

Заработать баллы Султангали не удалось. Соперник одержал уверенную победу со счетом 7:0. В финале он встретится с Эдмондом Назаряном из Болгарии.

Султангали в свою очередь примет участие в схватке за третье место. Его соперник определится в утешительном раунде. За право побороться за бронзовую медаль сразятся американец Ильдар Хафизов и Кристиан Кечкемети, представляющий Венгрию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1987432-chm-2022-po-greko-rimskoy-borbe-aydos-sultangali-budet-bitsya-za-bronzovuyu-medal/