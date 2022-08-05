Данияр Шамшаев стал чемпионом Азии по дзюдо

Данияр Шамшаев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

21-летний казахстанский спортсмен Данияр Шамшаев завоевал золотую медаль в весе до 73 кг на проходящем в Нур-Султане чемпионате Азии-2022 по дзюдо, передает NUR.KZ.

Данияр первенствовал в весовой категории до 73 килограммов. В схватке за золото Шамшаев победил представителя Узбекистана Муроджона Юлдошева.

"Перед чемпионатом Азии мы прошли серьезную подготовку. Провели сборы, на которых полностью выкладывались. Так что к турниру мы были готовы.

В финале соперник попался сильный. Но мы с тренерским штабом подготовились к нему. В финале нельзя было стоять и ждать. Нужно было сразу атаковать. Вот такой был план, такая тактика. Спасибо всем за поддержку", - цитирует слова казахстанского дзюдоиста сайт Olympic.kz.

Напомним, что вчера наши дзюдоисты завоевали три награды на чемпионате Азии в Нур-Султане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1982004-daniyar-shamshaev-stal-chempionom-azii-po-dzyudo/