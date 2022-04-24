Азамат Даулетбеков стал чемпионом Азии по вольной борьбе

Азамат Даулетбеков. Фото: uww.org

Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков завоевал золотую медаль на проходящем в Улан-Баторе (Монголия) чемпионате Азии, передает NUR.KZ.

В решающей схватке весовой категории до 86 килограммов Азамат победил представителя Индии Дипака Пуния со счетом 6-1.

На пути к финалу Даулетбеков одолел кыргызстанца Саякбая Юсупова (10-0) и узбекистанца Бобура Исломова (11-0).

Тем самым Азамат Даулетбеков принес в копилку Казахстана пятое золото на чемпионате Азии по видам борьбы в Монголии.

Ранее золото континентального первенства взяли Алимхан Сыздыков (греко-римская борьба), Меиржан Шермаханбет (греко-римская борьба), Мадина Бакбергенова (женская борьба) и Жамиля Бакбергенова (женская борьба).

Также сегодня отличились другие наши вольники: Акбар Курбанов (до 61 кг, бронза), Нуркожа Кайпанов (до 74 кг, серебро) и Алишер Ергали (до 125 кг, будет биться за золото).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1966539-azamat-dauletbekov-stal-chempionom-azii-po-volnoy-borbe/