Сырбаз Талгат и Мамед Ибрагимов взяли бронзу чемпионата Азии по вольной борьбе

Сырбаз Талгат. Фото: uww.org

Казахстанские борцы вольного стиля Сырбаз Талгат и Мамед Ибрагимов завоевали серебряные медали на проходящем в Улан-Баторе (Монголия) чемпионате Азии, передает NUR.KZ.

В схватке за бронзу в весовой категории до 70 килограммов Сырбаз Талгат победил спортсмена из Ирана Мохаммадемехди Еганехджафари со счетом 4-0.

Чемпионом в этом весе стал японец Таиши Нарикуни, победивший в финале кыргызстанца Ерназара Акматалиева.

В тяжелом весе (до 97 кг) бронзовую медаль завоевал казахстанец Мамед Ибрагимов. В схватке за третье место он одолел узбекистанца Мухаммадрасула Рахимова (3-2).

Золото в этом весе досталось иранцу Мохаммадхоссейну Мохаммадиану. В финале он взял верх над Батцулом Ульзисайханом из Монголии.

Напомним, что ранее серебряную медаль в весе до 57 кг взял вольник Рахат Калжан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1966480-syrbaz-talgat-i-mamed-ibragimov-vzyali-bronzu-chempionata-azii-po-volnoy-borbe/