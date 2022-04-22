Жамиля Бакбергенова стала чемпионкой Азии по женской борьбе

Жамиля Бакбергенова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская спортсменка Жамиля Бакбергенова завоевала золотую медаль на проходящем в Улан-Баторе (Монголия) чемпионате Азии по видам борьбы, передает NUR.KZ.

Жамиле не было равных в весовой категории до 72 килограммов. Бакбергенова по ходу турнира победила Даваанасан Энх Амар (Монголия), Светлану Окназарову (Узбекистан), Ники Никки (Индия) и Сумире Никуру (Япония).

Тем самым Жамиля Бакбергенова принесла в копилку Казахстана четвертое золото (второе в женской борьбе) на чемпионате Азии по видам борьбы в Монголии.

Напомним, что ранее Мадина Бакбергенова взяла золото в весовой категории до 68 килограммов.

Также золото континентального первенства завоевали борцы греко-римского стиля Алимхан Сыздыков (до 130 кг) и Меиржан Шермаханбет (до 67 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1966389-zhamilya-bakbergenova-stala-chempionkoy-azii-po-zhenskoy-borbe/