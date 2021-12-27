Даулет Турлыханов возглавил Федерацию борьбы Казахстана

Даулет Турлыханов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Президент Азиатской Федерации борьбы и член Бюро UWW Даулет Турлыханов избран президентом федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

На внеочередной Конференции Федерации борьбы экс-президент спортивной структуры Ерлан Кожасбай принял решение оставить свой пост и предложил кандидатуру Даулета Турлыханова.

Единогласным решением участников Конференции Турлыханов был избран президентом федерации.

Отметим, что ранее Турлыханов занимал пост вице-президента организации.

Напомним, что Даулет Турлыханов является советским и казахстанским борцом греко-римского стиля, заслуженным мастером спорта СССР (1989), заслуженным тренером Республики Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1948774-daulet-turlyhanov-vozglavil-federatsiyu-borby-kazahstana/