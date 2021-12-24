"Сезоном доволен": борец Алмат Кебиспаев подвел итоги года

Алмат Кебиспаев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский борец греко-римского стиля Алмат Кебиспаев заявил, что доволен своими результатами в текущем году, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Единственное, о чем он сожалеет - это непопадание на Олимпиаду в Токио.

"В прошлом сезоне я выиграл чемпионат Казахстана. Завоевал серебро на первенстве Азии, бронзу на чемпионате мира. Показатель неплохой, я доволен.

Конечно, немного жаль, что на Олимпиаду не попал. Но я не буду опускать руки. Ценю каждый момент своей спортивной жизни. Еще не покинул сборную. С Нового года строим новые планы", - заявил Алмат Кебиспаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1948387-sezonom-dovolen-borets-almat-kebispaev-podvel-itogi-goda/