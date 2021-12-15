Асет Серикбаев: Нам нужно повышать качество борьбы в регионах

Асет Серикбаев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Главный тренер команды Казахстана по вольной борьбе Асет Серикбаев рассказал о подготовке наших спортсменов, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

По его словам, в регионах нужно повышать качество борьбы.

"Я не могу сказать, что как-то наш уровень повысился. Мы по-прежнему не можем себя сравнивать с мировыми спортсменами. И чтобы решить этот проблемный вопрос, нужно улучшить качество в регионах.

Через три месяца состоится чемпионат Азии. Победители чемпионата Казахстана сразу будут включены в национальную команду. Но я отмечу, что в регионах на категорию приходится в среднем по три борца. А это о многом говорит. Поэтому нам важно сосредоточиться на этом" - заявил Серикбаев.

Напомним, что на Олимпийских играх-2020 в Токио наши "вольники" завоевали одну бронзу (Нурислам Санаев).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1947171-aset-serikbaev-nam-nuzhno-povyshat-kachestvo-borby-v-regionah/