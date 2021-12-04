Юные казахстанские дзюдоисты завоевали еще четыре награды на чемпионате Азии

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Юношеская команда Казахстана по дзюдо во второй день чемпионата Азии завоевала четыре серебряные медали, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Серебряными призерами континентального первенства стали Батыр Аликен (73 кг), Нуржан Биссенов (81 кг), Бакжан Байтас (90 кг) и Диана Тельбаева (-70 кг).

Вчера юные дзюдоисты принесли в копилку Казахстана восемь медалей.

Напомним, что чемпионат Азии по дзюдо среди юношей проходит в ливанском Бейруте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1945306-yunye-kazahstanskie-dzyudoisty-zavoevali-esche-chetyre-nagrady-na-chempionate-azii/