Дзюдоисты Елдос Жумаканов и Отгонцэцэг Галбадрах завершили карьеру

Отгонцэцэг Галбадрах и Елдос Жумаканов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские дзюдоисты Елдос Жумаканов и Отгонцэцэг Галбадрах завершили спортивную карьеру, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Оба спортсмена входили в число лидеров казахстанской команды.

"Сегодня я завершаю свою спортивную карьеру. И, конечно, мне было нелегко принять такое решение. В качестве дзюдоиста я провел в сборной целых 12 лет. Все эти годы сопровождались победами и поражениями, трудностями и радостью.

Я всегда чувствовал поддержку Национального Олимпийского комитета Казахстана, Федерации дзюдо. Отдельное спасибо всем наставникам, которые помогали мне в этом нелегком пути: первому тренеру, личному тренеру, всем тренерам, которые были в сборной. Также я благодарен каждому специалисту в команде, который обеспечивал нам комфортное участие в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях. Ваш труд бесценен.

Дзюдо - это не просто вид спорта. Это - философия. Татами нас покорил не на один, а на всю жизнь. Мы нашли друзей, улучшали себя в борьбе против соперников. Мы закаливались.

Думаю, сейчас самое время приступить к работе в качестве специалиста по развитию казахстанского спорта.

Полностью отказаться от дзюдо невозможно. Завершив спортивную карьеру, я продолжу работать во благо спорта" - прокомментировал свое решение Жумаканов.

Елдос Жумаканов представлял страну в категории до 66 килограммов. Он дважды становился серебряным призером ЧА (2017 и 2019), а также дважды поднимался на третье место континентального первенства (2015, 2016).

У Отгонцэцэг Галбадрах (до 48 килограммов) главным успехом является третье место на Олимпиаде-2016. Дважды спортсменка становилась третьей на чемпионате мира (2017, 2018). В 2016-ом она выиграла чемпионат Азии, через год - серебро. На Азиаде-2018 дзюдоистка поднялась на третью ступень пьедестала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1943106-dzyudoisty-eldos-zhumakanov-i-otgontsetseg-galbadrah-zavershili-kareru/