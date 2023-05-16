Велокоманда "Астана" выступит на гонке "Четыре дня Дюнкерка"

Игорь Чжан. Фото: astana-qazaqstan.com

Казахстанская велокоманда "Астана" примет участие во французской многодневной гонке "Четыре дня Дюнкерка", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт клуба.

Гонка стартует сегодня, 16 мая.

На старт выйдут Кейс Бол, Евгений Гидич, Игорь Чжан, Дмитрий Груздев, Юрий Натаров, Глеб Брусенский, Глеб Сырица.

Спортивными директорами в гонке будут Дмитрий Фофонов и Марио Манцони.

Завершится многодневка 20 мая.

Добавим, что впервые данная гонка прошла в 1955 году. Она входит в календарь UCI Europe Tour. Старт производится в Дюнкерке.

В 1998 году на гонке одержал победу олимпийский чемпион из Казахстана Александр Винокуров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/2020797-velokomanda-astana-vystupit-na-gonke-chetyre-dnya-dyunkerka/