Один из самых быстрых велосипедистов в мире перешел в "Астану"

Марк Кавендиш. Фото: astana-qazaqstan.com

Велокоманда Astana Qazaqstan Team рада сообщить о подписании контракта с чемпионом Великобритании Марком Кавендишем, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Контракт с одним из самых быстрых велосипедистов в мире подписан до конца 2023 года.

"Я по-настоящему взволнован этим новым вызовом. Много лет я гонялся вместе с Александром Винокуровым, а теперь выступаю в одних гонках с его сыновьями. Я помню их, когда они были детьми, мечтавшими, как и мои дети сейчас, стать профессиональными гонщиками.

Мне кажется, что Astana Qazaqstan Team станет хорошим местом, где получится добиться успеха вместе с сильной командой под управлением Александра Винокурова, чемпиона на велосипеде и джентльмена вне его. У меня сложилась длинная карьера, но радость от велосипеда и желание продолжать побеждать так же ярки, как и прежде.

Так что, я с нетерпением жду момента, когда стану частью этой успешной команды, в которой готов работать ради побед, не важно, моих ли собственных, или моих товарищей. Как всегда, цель одна – подниматься на высшую ступень пьедестала", – сказал Марк Кавендиш.

Марк Кавендиш является одним из самых успешных шоссейных спринтеров в истории, наравне с легендарным Эдди Мерксом являясь победителем 34 этапов "Тур де Франс".

По ходу своей карьеры Кавендиш выиграл так называемую "спринтерскую майку" всех трех Гранд-туров, "Тур де Франс", "Джиро д’Италия" и "Вуэльты Испании". Также, в 2011 году Марк Кавендиш стал чемпионом мира в групповой гонке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/2005712-odin-iz-samyh-bystryh-velosipedistov-v-mire-pereshel-v-astanu/