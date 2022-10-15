Велокоманда "Астана" назвала состав на гонку "Венето Классик"

Логотип велокоманды "Астана". Фото: astanapremiertech.com

Команда Astana Qazaqstan Team обнародовала состав на однодневную гонку "Венето Классик", которая пройдет в Италии, сообщает официальный аккаунт казахстанского клуба в Instagram.

Гонка пройдет по дорогам Италии. Состоится она 16 октября. Казахстанскую команду представят шесть велогонщиков.

За подиум будут бороться Давиде Тонеатти, Симоне Веласко, Хавьер Ромо, Леонардо Бассо, Кристиан Скарони, Гиан Марко Гарофоли.

Добавим, что в данный момент Astana Qazaqstan Team принимает участие в "Туре Лангкави". Лучшая промежуточная позиция в составе команды принадлежит Андрею Зейцу. После пятого этапа он находится на девятом месте.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1992902-velokomanda-astana-nazvala-sostav-na-gonku-serenissima-gravel/