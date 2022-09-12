Стал известен состав команды Казахстана на чемпионат мира по велоспорту

Алексей Луценко. Фото: Tim de Waele/Getty Images

Определился состав команды Казахстана на чемпионат мира по велоспорту на шоссе, который стартует 18 сентября в австралийском городе Вуллонгонг, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации велосипедного спорта.

В составе сборной Казахстана на мировое первенство отправятся 15 велосипедистов.

В категории мужчины-элита цвета страны будут защищать Алексей Луценко, Юрий Натаров, Вадим Пронский и Евгений Федоров.

Среди андеров сборную Казахстана представят Нурберген Нурлыхасым, Глеб Брусенский, Андрей Ремхе, Евгений Федоров и Николя Винокуров.

Отметим, что Федоров заявлен на старт индивидуальной гонки с раздельным стартом в элите, а в категории андеров он поборется за радужную майку в групповой гонке.

В составе сборной по юниорам на чемпионат мира отправятся Алексей Ваганов, Максим Тараскин и Илья Карабутов.

В категории юниорок выступят Виолетта Казакова, Алина Спирина, Милана Котельникова и Виктория Марчук.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1987371-stal-izvesten-sostav-komandy-kazahstana-na-chempionat-mira-po-velosportu/